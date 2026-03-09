09.03.2026 06:31:29

HIGASHI NIHON HOUSE stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

HIGASHI NIHON HOUSE hat am 06.03.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 JPY. Im Vorjahresviertel hatte HIGASHI NIHON HOUSE 0,130 JPY je Aktie erwirtschaftet.

HIGASHI NIHON HOUSE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,85 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

