15.06.2026 06:31:29

HIGASHI NIHON HOUSE: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

HIGASHI NIHON HOUSE lud am 12.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 26,83 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,800 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,28 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8,36 Milliarden JPY.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 33,51 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 28,38 JPY je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 34,98 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 29,62 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at

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