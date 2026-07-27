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27.07.2026 06:31:29
HIGASHI TWENTY ONE: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
HIGASHI TWENTY ONE lud am 24.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
HIGASHI TWENTY ONE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 48,05 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 38,91 JPY je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HIGASHI TWENTY ONE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,20 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 12,96 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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