HIGASHI TWENTY ONE gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

HIGASHI TWENTY ONE hat am 24.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 54,85 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 29,28 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,84 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 10,94 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at