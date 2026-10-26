HIGASHI TWENTY ONE informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

HIGASHI TWENTY ONE lud am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 57,31 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HIGASHI TWENTY ONE 54,85 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 14,85 Milliarden JPY gegenüber 13,84 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at