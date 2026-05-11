HIGASHI TWENTY ONE: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

HIGASHI TWENTY ONE äußerte sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 41,64 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 38,64 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat HIGASHI TWENTY ONE im vergangenen Quartal 15,50 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HIGASHI TWENTY ONE 13,44 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 199,25 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 136,77 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 57,97 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 20,46 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 48,13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at