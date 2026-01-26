HIGASHI TWENTY ONE: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

HIGASHI TWENTY ONE hat am 23.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 63,85 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 45,89 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,67 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,71 Milliarden JPY in den Büchern standen.

