10.11.2025 06:31:29
High Arctic Energy Services: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
High Arctic Energy Services veröffentlichte am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,07 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat High Arctic Energy Services im vergangenen Quartal 2,9 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte High Arctic Energy Services 2,5 Millionen CAD umsetzen können.
