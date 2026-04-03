High Arctic Energy Services hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

High Arctic Energy Services stellte am 31.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

High Arctic Energy Services vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,060 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,0 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,4 Millionen CAD in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,030 CAD. Im letzten Jahr hatte High Arctic Energy Services einen Gewinn von 2,29 CAD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 10,64 Millionen CAD gegenüber 10,47 Millionen CAD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at