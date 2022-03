High Arctic Energy Services präsentierte Quartalsergebnisse

High Arctic Energy Services hat am 11.03.2022 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,090 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,230 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23,6 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 42,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,6 Millionen CAD in den Büchern standen.

High Arctic Energy Services vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,380 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,520 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat High Arctic Energy Services im vergangenen Geschäftsjahr 76,44 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte High Arctic Energy Services 90,80 Millionen CAD umsetzen können.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Verlust je Aktie von 0,340 CAD und einem Umsatz von 79,00 Millionen CAD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at