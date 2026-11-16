High Arctic Energy Services präsentierte Quartalsergebnisse

High Arctic Energy Services hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,08 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei High Arctic Energy Services noch ein Gewinn pro Aktie von 0,070 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,7 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 59,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,9 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at