High Arctic Energy Services veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

High Arctic Energy Services ließ sich am 11.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat High Arctic Energy Services die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

High Arctic Energy Services hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,090 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,100 CAD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 12,5 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 32,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,7 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at