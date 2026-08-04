Bandwidt a Aktie
WKN DE: A2H7JF / ISIN: US05988J1034
|
04.08.2026 17:23:00
High Bandwidth Flash für extrem schnellen KI-Speicher ist fertig
Sandisk und SK Hynix haben HBF abschließend spezifiziert. 512-GByte-Stapel schaffen die Transferrate von HBM.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bandwidth Inc Registered Shs -A-
|
28.07.26
|Ausblick: Bandwidth A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Bandwidth A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Bandwidth A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Bandwidth A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
18.02.26
|Ausblick: Bandwidth A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Bandwidth Inc Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bandwidth Inc Registered Shs -A-
|40,00
|17,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt mit Gewinnen -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen mit kräftigen Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am Dienstag erneut stärker. Auch an den US-Börsen ging es aufwärts. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Dienstag mehrheitlich mit positiven Vorzeichen.