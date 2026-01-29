High Country Bancorp: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

High Country Bancorp hat am 27.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 1,50 USD. Im letzten Jahr hatte High Country Bancorp einen Gewinn von 0,720 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at