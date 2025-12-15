|
High Country Bancorp hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
High Country Bancorp lud am 12.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,760 USD je Aktie generiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 7,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
