High Country Bancorp veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

High Country Bancorp hat am 09.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 1,12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte High Country Bancorp 0,910 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 8,2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 4,60 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei High Country Bancorp ein Gewinn pro Aktie von 3,53 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 32,48 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 30,73 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at