Rivalry Aktie
WKN DE: A3C4Y2 / ISIN: CA76803P1036
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02.07.2026 03:36:08
High Court interprets vital term of Competition Act on market rivalry restriction
‘By object’ under section 34 of the act refers to conduct that has ‘manifest anti-competitive economic rationale’Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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