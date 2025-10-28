High Energy Batteries (India) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

High Energy Batteries (India) gab am 25.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,25 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,00 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 173,0 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 149,5 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at