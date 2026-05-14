High Energy Batteries (India) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

High Energy Batteries (India) hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 8,47 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei High Energy Batteries (India) noch ein Gewinn pro Aktie von 11,14 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,23 Prozent auf 295,0 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte High Energy Batteries (India) 360,8 Millionen INR umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 17,17 INR. Im Vorjahr hatte High Energy Batteries (India) 17,10 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat High Energy Batteries (India) mit einem Umsatz von insgesamt 835,26 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 809,98 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 3,12 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at