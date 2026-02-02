|
02.02.2026 06:31:29
High Energy Batteries (India) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
High Energy Batteries (India) hat am 31.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
High Energy Batteries (India) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,58 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,740 INR je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 234,5 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 85,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 126,6 Millionen INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
