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26.10.2026 06:31:29
High Energy Batteries (India) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
High Energy Batteries (India) gab am 24.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 6,39 INR. Im Vorjahresviertel waren 2,25 INR je Aktie erzielt worden.
High Energy Batteries (India) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 290,8 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 68,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 173,0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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