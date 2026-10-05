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05.10.2026 17:27:50
High Interest Rates Aren’t Slowing the A.I. Boom. That’s a Problem for the Fed.
Rising borrowing costs are taking a toll on households and businesses. But they are doing little to dampen enthusiasm for investments in A.I. infrastructure, which are contributing to inflation.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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