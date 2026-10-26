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26.10.2026 12:58:44
High Liner Foods Agrees To Be Acquired By Umios For C$27/Share In Cash
(RTTNews) - Monday, High Liner Foods Inc. (HLF.TO) announced that it has agreed to be acquired by Umios Corp. for C$27.00 per share in cash.
As per the terms of the deal, Umios has committed to maintaining High Liner Foods' workforce and operations, established brands and customer relationships.
The transaction will be implemented through a court-approved plan of arrangement under the Companies Act (Nova Scotia), the company stated.
Upon closing of the deal, estimated in the first quarter of 2027, Umios intends to establish High Liner Foods as the core platform for its North American business, while maintaining the Company's headquarters in Nova Scotia.
The company's stock closed trading at C$15.08, down 0.79 percent on the Toronto Exchange.
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