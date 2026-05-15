High Liner Foods: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

High Liner Foods stellte am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,38 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,730 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 459,4 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 19,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 385,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at