High Liner Foods: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

High Liner Foods hat sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,830 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 342,4 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte High Liner Foods einen Umsatz von 312,2 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at