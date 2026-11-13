High Liner Foods präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

High Liner Foods hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,30 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,220 CAD je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 403,2 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte High Liner Foods einen Umsatz von 342,4 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at