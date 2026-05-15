15.05.2026 06:31:29

High Liner Foods stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

High Liner Foods hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,730 CAD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 385,2 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 459,4 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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