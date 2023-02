High Liner Foods stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

High Liner Foods präsentierte in der am 23.02.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Das EPS lag bei 0,350 USD. Im letzten Jahr hatte High Liner Foods einen Gewinn von 0,260 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 250,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 227,9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,48 USD. Im letzten Jahr hatte High Liner Foods einen Gewinn von 1,28 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,20 Prozent auf 1,07 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 875,41 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 1,32 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 1,07 Milliarden USD gerechnet.

