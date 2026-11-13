High Liner Foods veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

High Liner Foods hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 1,30 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei High Liner Foods noch ein Gewinn pro Aktie von 0,220 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 403,2 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 17,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 342,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at