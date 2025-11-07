High Liner Foods zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

High Liner Foods hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,22 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,820 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 342,4 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 9,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 312,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at