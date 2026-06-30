Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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30.06.2026 11:33:00
High Memory Costs Are Increasing AI Development Costs. Time to Sell AI Stocks?
Micron Technology (NASDAQ: MU) just released its earnings report, and the memory chip giant delivered blowout numbers driven by the insatiable demand for its high-bandwidth memory (HBM).Conversely, rising memory costs have affected other tech stocks, and to that end, Apple stock dropped after announcing price increases on MacBooks and iPads due to rising memory costs.That move raises questions about rising costs for other AI stocks. More specifically, investors should ask whether that undermines the investment theses driving these stocks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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