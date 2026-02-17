High Performance Real Estate Investments: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

High Performance Real Estate Investments lud am 15.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 0,02 Millionen JOD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ebenfalls 0,02 Millionen JOD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at