High Performance Real Estate Investments legte Quartalsergebnis vor

High Performance Real Estate Investments hat am 26.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen JOD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,0 Millionen JOD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at