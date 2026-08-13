High Roller Technologies legte Quartalsergebnis vor

High Roller Technologies hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

High Roller Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,070 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat High Roller Technologies in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 59,51 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,8 Millionen USD im Vergleich zu 6,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at