High Roller Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

High Roller Technologies äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat High Roller Technologies im vergangenen Quartal 3,4 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 50,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte High Roller Technologies 6,8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at