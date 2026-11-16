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16.11.2026 06:31:29
High Roller Technologies: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
High Roller Technologies hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,25 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,390 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat High Roller Technologies im vergangenen Quartal 2,4 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 61,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte High Roller Technologies 6,3 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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