High Tide: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

High Tide ließ sich am 16.09.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat High Tide die Bilanz zum am 31.07.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,01 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,040 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 131,7 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 5,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 124,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at