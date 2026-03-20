High Tide öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

High Tide hat am 17.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 0,01 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte High Tide -0,030 CAD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 178,3 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte High Tide einen Umsatz von 142,5 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at