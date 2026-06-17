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17.06.2026 06:31:29
High Tide präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
High Tide hat am 15.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 179,3 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 137,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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