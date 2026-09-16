High Tide stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

High Tide gab am 14.09.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 CAD gegenüber 0,010 CAD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,82 Prozent auf 198,8 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 149,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at