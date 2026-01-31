Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
High-Yield Stocks for 2026: 2 Better Picks Than Verizon
In this video, Motley Fool contributors Jason Hall and Tyler Crowe break down why Verizon's (NYSE: VZ) past media mistakes aren't the biggest reason why it is likely to remain a mediocre investment, and explain why they prefer UPS (NYSE: UPS) for high yield and Marathon Petroleum (NYSE: MPC) for dividend growth.*Stock prices used were from the afternoon of Jan. 28, 2026. The video was published on Jan 31, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
