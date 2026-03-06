06.03.2026 06:31:28

HighCape Capital Acquisition A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

HighCape Capital Acquisition A hat sich am 03.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 62,18 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,2 Millionen USD umgesetzt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,510 USD. Im Vorjahr hatten -0,710 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2,44 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 20,26 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,06 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

