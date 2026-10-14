14.10.2026 17:12:43

Higher Energy Prices Pushed U.S. Inflation Up to 3.7% Ahead of Midterm Elections

September’s Consumer Price Index report will keep pressure on President Trump and the Federal Reserve to tame intensifying price pressures.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Asiens Börsen in Grün
An den Märkten in Asien geht es am Freitag wieder aufwärts.
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