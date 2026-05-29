Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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30.05.2026 00:15:00
Higher-for-Longer Interest Rates Are Turning Berkshire Hathaway's Cash Hoard Into an Earnings Engine.
Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) is an unusual company. Technically a finance business, thanks to its large insurance operations, it is operated as a conglomerate, owning a shockingly diverse portfolio of businesses and even a portfolio of common stocks. Cash is also a key part of the equation, with the current balance sitting at nearly $400 billion. That's a big plus today.For decades, former CEO Warren Buffett managed Berkshire Hathaway's portfolio, successfully buying and selling assets to the benefit of shareholders. His successor, Greg Abel, now oversees the portfolio. But like Buffett, who helped train him, Abel isn't inclined to buy just for the sake of buying. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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