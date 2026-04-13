Impact Holdings Aktie
WKN DE: A0RA7S / ISIN: GB00B3DFYL18
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13.04.2026 23:00:00
Higher Gas Prices Are Already Having a Positive Impact on Costco's Sales
A big perk of having a Costco (NASDAQ: COST) membership is being able to fill up a tank of gas at a lower price. Now, with oil prices spiking due to the war in Iran and uncertainty in the Middle East, there's even more of an incentive for shoppers to go to their local Costco warehouses to save money. For Costco, that can potentially create a domino effect where shoppers fill up on gas and, while they're nearby, also load up on essentials. And recently, the company released its latest sales numbers, which seemed to indicate that traffic has indeed been rising.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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