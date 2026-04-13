Impact Holdings Aktie

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WKN DE: A0RA7S / ISIN: GB00B3DFYL18

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13.04.2026 23:00:00

Higher Gas Prices Are Already Having a Positive Impact on Costco's Sales

A big perk of having a Costco (NASDAQ: COST) membership is being able to fill up a tank of gas at a lower price. Now, with oil prices spiking due to the war in Iran and uncertainty in the Middle East, there's even more of an incentive for shoppers to go to their local Costco warehouses to save money. For Costco, that can potentially create a domino effect where shoppers fill up on gas and, while they're nearby, also load up on essentials. And recently, the company released its latest sales numbers, which seemed to indicate that traffic has indeed been rising.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Neue Hoffnung im Iran-Konflikt: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen moderat höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Leitindex eröffneten die Handelswoche mit Verlusten. Die US-Börsen zeigten sich am Montag fester. Die Börsen in Fernost präsentierten sich zum Wochenstart mehrheitlich mit negativen Vorzeichen.
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