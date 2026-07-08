Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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08.07.2026 21:28:00
Higher gas prices aren’t the only way rising tensions with Iran will hit home
Wall Street expects President Trump’s call that the Iran cease-fire is over will hurt airlines and home builders more than it will help oil companies.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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