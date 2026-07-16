Highfield-Festival bei Leipzig gibt auf

GROSSPÖSNA/LEIPZIG (dpa-AFX) - Das Highfield-Festival bei Leipzig wird in diesem Sommer zum vorerst letzten Mal stattfinden. Die Veranstalter ziehen wegen zu hoher Kosten die Reißleine. Sachsens größtes Rock- und Pop-Festival sei in dieser Form wirtschaftlich nicht mehr tragbar, teilten Semmel Concerts und FKP Scorpio am Donnerstag mit. Vom 13. bis 16. August bitte das Highfield am Störmthaler See daher zum "One Last Dance".

Kosten steigen, Besucherzahlen gehen zurück

"Dass die Durchführung von Festivals durch eine ganze Reihe von Faktoren immer teurer wird, während die Nachfrage aufgrund der gestiegenen Lebenshaltungskosten sinkt, ist aufgrund der stetig wachsenden Zahl an eingestellten Festivals kein Geheimnis mehr", erklärten die Veranstalter. Im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit seien die Kosten für Personal, Material, Gagen oder Energie um rund 45 Prozent gestiegen. "Das Highfield, wie es seine Fans kennen und lieben, ist in dieser Form nicht mehr möglich."

Ob es in Zukunft eine andere Veranstaltung am Störmthaler See geben kann, ließen Semmel Concerts und FKP Scorpio offen. 2027 solle zunächst eine "kreative Pause" eingelegt werden. Die Zeit solle genutzt werden, um eine neue Konzeption auszuarbeiten.

Das Highfield wurde seit 2010 auf einer Halbinsel an dem gefluteten Tagebausee in der kleinen Gemeinde Großpösna nahe Leipzig veranstaltet. Zuvor war der Stausee Hohenfelden bei Erfurt zwölf Jahre lang die Heimat des Festivals gewesen. Nach Ärger um Müll und Zerstörungen war es von Thüringen nach Sachsen umgezogen. Die Besucherzahlen stiegen den Angaben zufolge von 25.000 auf zwischenzeitlich bis zu 35.000.

Riesenrad-Brand vor zwei Jahren

Vor zwei Jahren überschattete der Brand eines Riesenrads das Highfield: Zwei Gondeln brannten aus, 16 Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Brandstiftung laufen noch.

Die Gemeinde Großpösna reagierte mit Bedauern auf den Abschied des Highfields. "Für uns in Großpösna geht mit dieser nachvollziehbaren Entscheidung der Veranstalter natürlich die Welt nicht unter, wir bedauern sie aber ausdrücklich und nehmen es aktuell als großen Verlust wahr. Wenn aber wirtschaftliche Gründe gegen eine Fortsetzung sprechen, gilt es für uns, das zu akzeptieren", teilte Bürgermeister Daniel Strobel mit.

Zur vorerst letzten Ausgabe des Highfield-Festivals werden im August zahlreiche nationale und internationale Bands erwartet - darunter Kraftklub, 01099, die Beatsteaks, Marteria oder Feine Sahne Fischfilet./bz/DP/men