OpenAI Aktie

OpenAI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01

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06.07.2026 13:28:00

Highflying hedge fund run by former OpenAI researcher will be cornerstone investor in SK Hynix U.S. listing

Three major investors in the technology sector will back SK Hynix’s offering of American depository receipts that is expected this week.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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