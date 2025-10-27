|
27.10.2025 06:31:29
Highland Copper Company veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Highland Copper Company hat am 24.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2025 endete.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,030 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Highland Copper Company ein EPS von 0,040 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
