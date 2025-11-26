Highland Copper Company veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Highland Copper Company präsentierte am 24.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Highland Copper Company ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at